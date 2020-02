Kriminelle nutzen Lücke in PayPal und Google Pay

Bisher kein Google Pay in Österreich

Betroffen von dem Problem sind Google-Pay-Nutzer mit verknüpftem PayPal-Konto nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. In Deutschland berichten User, dass ihnen aus den USA unrechtmäßig Geld abgebucht wurde. In Österreich funktioniert das kontaktlose Bezahlen mit Google Pay offiziell noch nicht, hierzulande dürften also kaum Betroffene existieren.