„Hohe Spielintelligenz“: Rapids neuer Ruhepol

„Die Atmosphäre war unglaublich, beeindruckend, das kannte ich so nicht. Ich war überrascht, dass ich schon meine Chance bekommen habe“, grinst Dejan Petrovic, der lange geplant, aber erst in letzter Sekunde von NK Aluminij gekommen war, über sein Debüt. Knapp 23.000 Fans in Hütteldorf - für den 22-Jährigen war das eine Premiere. Nach nur drei Trainings hatte ihn Didi Kühbauer beim 2:0 gegen WSG Tirol im Finish (80.) gebracht. Ungewöhnlich. „Aber ich habe jemanden gebraucht, der Ruhe reinbringt“, so Rapids Trainer. „Er hat eine hohe Spielintelligenz.“