Mattersburg düpiert Sturm! Aber Matchwinner out

Der Fehlstart ist komplett! Nach dem Aus im Cup-Viertelfinale gegen den LASK hat Sturm Graz auch das zweite Pflichtspiel dieses Jahres verloren. Die Steirer unterlagen am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel dem SV Mattersburg mit 1:2 (0:2) und liegen im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde sechs Punkte über dem Strich. Zum Matchwinner der Burgenländer avancierte ausgerechnet der ehemalige Sturm-Spieler Andreas Gruber mit einem Doppelpack bei seinem Comeback! Extrem bitter: Am Ende musste der Torjäger wieder verletzt raus - nun droht die nächste Pause.