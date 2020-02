„Nichts falsch gemacht!“ Klopp leidet mit Pep

Jürgen Klopp fühlt nach der UEFA-Sperre für Manchester City mit seinem Trainer-Kollegen Pep Guardiola und den City-Profis. „Sie haben sicher nichts falsch gemacht. Sie haben sensationellen Fußball gespielt und haben der Premier League geholfen, sich zu verbessern“, sagte der Liverpool-Coach nach dem 1:0 seiner „Reds“ am Samstag bei Norwich City. „Ich bewundere immer, was sie tun, und was Pep tut.“