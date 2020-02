Nach Harrachov-Ausfall: Kulm sagt Nein zu WM 2024

Alle zehn Jahre kehren die Skiflug-Weltmeisterschaften dank einer Koordinierung der wenigen, möglichen Veranstalter auf den Kulm zurück. Damit wäre die Steiermark 2026 wieder Gastgeber. Nachdem die Anlage in Harrachov aber veraltet ist, haben die Tschechen die Bewerbung für 2024 aber an die FIS zurückgegeben. Der Kulm wäre daher schon zwei Jahre früher an der Reihe. Doch der ÖSV winkt ab.