Österreich hilft China mit Schutzhandschuhen

Am Freitagabend trafen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz auf den chinesischen Außenminister Wang Yi. Die beiden ÖVP-Politiker kündigten dort an, „ganz konkrete“ Hilfsleistungen in Form von Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen.