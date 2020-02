Moser-Pröll: Mit einem Lächeln zu Olympia-Gold

Die Spiele 1976 in Innsbruck verpasste Moser-Pröll im Zuge einer Auszeit, erst bei der WM 1978 in Garmisch reifte in der sechsfachen Weltcup-Gesamtsiegerin der Entschluss, es in Lake Placid 1980 nochmals zu versuchen. Ein in der Vorbereitung erlittener Knöchelbruch („Die einzig gravierende Verletzung meiner Karriere“) konnte sie nicht aus dem Konzept bringen - ebenso wenig die sechs Saisonsiege, die Nadig bis zu den Spielen in der Tasche hatte: „Ich hatte während der gesamten Vorbereitung meinen Fokus immer nur auf Lake Placid gerichtet, mir Gedanken gemacht, was ich alles berücksichtigen muss, um ja keinen Fehler zu begehen. Und das Wichtigste: Ich wusste, dass ich noch Reserven für Olympia hatte.“