Grippewelle in Österreich wohl auf dem Höhepunkt

Coronavirus eher ausgeschlossen

Sollte man krank werden, sehen Experten angesichts der nahezu weltweit vorkommenden Coronavirus-Fälle und der Ähnlichkeit der Symptome, aber keinen Grund zu Sorge: Ohne einen „Reisehintergrund“ nach China - besonders in die Region von Wuhan - ist bei Auftreten grippeähnlicher Symptome etc. in Europa nicht von einem Coronavirus-Verdacht auszugehen. Viel eher dürfte es sich wohl um die Influenza oder einen banalen grippeähnlichen Infekt handeln. In Österreich gibt es zudem ohnehin noch keine einzige bestätigte Coronavirus-Infektion.