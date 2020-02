Herzogin Meghan kocht Babykost und bereut nichts

Umzug nach Windsor

Nach der Hochzeit im Mai 2018 hatten Harry und Meghan in einer kleinen Wohnung neben Prinz William und Herzogin Kate im Kensington-Palast in London gewohnt. Als sich einige Monate später Baby Archie ankündigte, wünschten sie sich mehr Platz und da bot sich das Cottage in Windsor an, das dem Paar von der Queen überlassen wurde. Da es lange für Dienstwohnungen genützt worden war, musste es erst umgebaut und zudem modernisiert werden, was umgerechnet rund 2,8 Millionen Euro gekostet hat.