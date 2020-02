Budget-Überschuss: 500 Millionen Euro über Plan

Einnahmen doppelt so stark gestiegen wie erwartet

Aller Steuersenkungsrhetorik der ehemaligen türkis-blauen Regierung zum Trotz, sind die Steuereinnahmen im Vorjahr doppelt so stark gestiegen wie ursprünglich erwartet: und zwar um 3 Prozent (statt 1,5 Prozent) auf 90,9 Milliarden Euro. Ebenfalls stark im Plus lag die Lohnsteuer, die 28,5 Milliarden Euro einbrachte. Die Körperschaftssteuer auf Unternehmensgewinne, die laut Regierungsprogramm von 25 auf 21 Prozent gesenkt werden soll, stieg um 2,4 Prozent auf 9,4 Milliarden Euro.