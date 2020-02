Riiber baut Führung im Seefeld-„Triple“ aus!

Das Ergebnis

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 23:28,3 Min. (1. nach dem Springen/17. im Langlauf)

2. Jörgen Graabak (NOR) +1:07,0 Min. (7./1.)

3. Vinzenz Geiger (GER) +1:09,5 (6./4.)

4. Eric Frenzel (GER) +1:17,8 (3./15.)

5. Espen Björnstad (NOR) +1:26,7 (5./20.)

6. Jens Luraas Oftebro (NOR) +1:28,7 (2./32.)

Weiters:

9. Lukas Greiderer (AUT) +1:44,4 (8./12.)

14. Martin Fritz (AUT) +2:23,5 (13./23.)

16. Johannes Lamparter (AUT) +2:29,9 (19./11.)

19. Franz-Josef Rehrl (AUT) +2:38,1 (22./10.)

22. Lukas Klapfer (AUT) +3:05,4 (25./19.)

25. Thomas Jöbstl (AUT) +3:30,8 (29./21.)

29. Manuel Einkemmer (AUT) +3:41,5 (23./38.)

33. Stefan Rettenegger (AUT) +4:19,1 (32./39.)



Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 1060 Punkte

2. Jörgen Graabak (NOR) 691

3. Vinzenz Geiger (GER) 665

Weiters:

7. Franz-Josef Rehrl (AUT) 325

10. Lukas Greiderer (AUT) 276

11. Martin Fritz (AUT) 245

14. Thomas Jöbstl (AUT) 179

16. Lukas Klapfer (AUT) 147

18. Philipp Orter (AUT) 132

25. Johannes Lamparter (AUT) 82