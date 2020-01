Wiener Praterstraße: Türkis-Blau gegen Tempo 30

Die Pläne von Bezirkschefin Uschi Lichtenegger (Grüne) haben für einige Aufregung gesorgt. Eine Entscheidung über das Tempolimit fällt am 13. Februar, bei einer Verhandlung. Gemeinderätin Sabine Schwarz (ÖVP) hält davon nichts: „Der Verkehr würde nur in andere Straßen verlagert werden und sich nicht in Luft auflösen.“ Der angekündigte Wegfall einer Fahrspur sei ebenfalls nicht notwendig.