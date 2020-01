Tempo 30: Kaufleute dafür, Wiener Linien skeptisch

Diskussionen um Tempo-30-Zonen gab es bereits einige, zuletzt etwa um die Hörlgasse am Alsergrund. Auch hier handelte es sich um eine wichtige Verbindung. Mit ihrem Vorstoß für eine Verkehrsberuhigung in der Praterstraße hat Bezirkschefin Uschi Lichtenegger (Grüne) – wie berichtet – eine heftige Diskussion ausgelöst. So zeigte sich die Bezirks-SPÖ „verwundert“ und sprach von einem „Alleingang“.