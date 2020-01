Tauziehen im Landtag um nächstes Sozialhilfegesetz

Beim Landtag am Donnerstag will die SPÖ einen dringlichen Initiativantrag „für eine rechtskonforme und menschenwürdige Sozialhilfenovelle“ einbringen. Auch hier gibt es eine Kinder-Staffelung, wenn auch weit weniger ausgeprägt als in der aufgehobenen Variante: Für die ersten drei Kinder je 23 Prozent von den 917,35 Eurofür einen alleinstehenden Erwachsenen, ab dem vierten Kind dann 20 Prozent. Der „Arbeitsqualifizierungsbonus“, den SPÖ-Sozialsprecher Peter Binder als bloße „Strafe“ einstuft, soll gestrichen werden.