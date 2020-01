Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Donnerstagnachmittag in Zürich, im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos, mit Apple-Chef Tim Cook zusammengetroffen. Anschließend gab Kurz bekannt, dass der IT-Riese im Bereich der Modementwicklung für Smartphones „300 zusätzliche Arbeitsplätze“ in Österreich schaffen wolle.