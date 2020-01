Mann lief ins Haus und schrie: „Schatz, es brennt“

Die Taten in Hargelsberg dürften mit den Ennser Brandstiftungen eher nichts zu tun haben. „Wir gehen derzeit davon aus, dass es bei den ersten vier Bränden einen Zusammenhang gibt. Das Tatortbild in Hargelsberg unterscheidet sich davon aber. Hier wurden andere Brandbeschleuniger verwendet“, so Babl. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Bei der regionalen Bevölkerung macht sich Sorge breit.