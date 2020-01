Österreich bewirbt sich mit Ungarn um die EM 2024!

Einst Stammgast bei Endrunden, läuft Österreichs Frauen-Nationalteam seit 2009 der Qualifikation für eine EM oder WM nach. Spätestens 2024 will man wieder im Konzert der Großen mitspielen - und geht der guten Entwicklung des Frauenteams zum Trotz auf Nummer sicher: An der Seite von Ungarn und der Schweiz bewirbt sich Österreich für die EM! Die Vergabe erfolgt bereits diese Woche in Stockholm.