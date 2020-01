Ferrari-Ass Leclerc: „Senna mein einziges Vorbild“

Senna verunglückte am 1.Mai 1994 in Imola tödlich, ganze drei Jahre vor der Geburt von Leclerc. Trotzdem studierte der 22-Jährige sein großes Vorbild durch Videos und Filme ganz genau: „Er war eine Person, die mich immer schon sehr inspiriert hat. Müsste ich also einen Fahrer auswählen, dann wäre das er."