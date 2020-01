Bei der SPÖ laufen jetzt alle für Doskozil

Eines der ganz wichtigen Themen in diesem Wahlkampf ist der Klimaschutz. Da wurde im Burgenland schon viel gemacht, beispielsweise die Stromautarkie, aber in den vergangenen Tagen gab es auch Kritik, weil Sie bei einem Biomassekraftwerk im Südburgenland nicht ganz aufgesprungen sind.

Klimapolitik ist ein ganz wichtiger Faktor. Diese wird auch ein Schwerpunkt in der nächsten Legislaturperiode sein. Da gibt es viele Fragen, wie beispielsweise E-Mobilität, die wir beantworten müssen. Wir haben auch schon sehr viel gemacht. Aber eines wird wohl nicht gehen. Man kann nicht blind in diese Richtung laufen, nur weil es modern ist, und den Hausverstand ausblenden. So wie Sie gesagt haben mit Heiligenkreuz. Es kann nicht sein, dass man einen Standort mit 12 Millionen Euro fördert, die ausschließlich vom Stromkunden bezahlt werden. Das erwarte ich mir schon auch von einer neuen Bundesregierung, insbesondere einer grünen Beteiligung, dass man hier nicht blind hineinläuft und überzogen reagiert, auch im Sinne unserer Pendler.