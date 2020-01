Microsoft will bis 2030 „CO2-negativ“ sein

Microsoft will im großen Stil zur Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen beitragen. Spätestens 2030 wolle der Softwarekonzern der Atmosphäre mehr Kohlendioxid entziehen als man produziere, kündigte Microsoft-Chef Satya Nadella am Donnerstag in Redmond an. Bis zum Jahr 2050 soll dann sogar all der Kohlenstoff aus der Umwelt entfernt werden, den das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1975 entweder direkt oder durch den Stromverbrauch verursacht hat.