Shiffrin raufgezogen: So viel Spaß macht Flachau

Mikaela Shiffrin veröffentlicht das Video in den sozialen Medien und fügt hinzu: „Ich kann den Dienstagabend kaum erwarten“ (wenn der nächste Slalom-Weltcup in Österreich ansteht). Die US-Amerikanerin schrieb noch auf Twitter: „Nicht schlecht, wie man in Flachau zum “Büro„ gebracht wird“. Shiffrin ist vor dem Rennen die große Favoritin, noch vor der Slowakin Petra Vlhova. Wie viel Spaß der Aufzug in Flachau macht, sehen Sie hier, im Video oben.