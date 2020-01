Flachau: Shiffrin-Vlhova-Duell verspricht Brisanz

Generalprobe bei beiden misslungen

Auch am Dienstag (18.00/20.45 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) in Flachau hat die 24-Jährige wieder gute Karten, kommt der 1,80 m großen Läuferin der relativ flache Hang in Salzburg doch sehr entgegen. Die Generalprobe ging freilich bei beiden in die Hose. Sowohl Shiffrin als auch Vlhova schieden am Sonntag bei der Kombi im benachbarten Zauchensee schon im Super-G aus, konnten damit den Slalom gar nicht mehr fahren. „Es ist immer schade, wenn dein Tag so abrupt endet“, meinte Shiffrin.