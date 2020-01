Slalom-„Retter“ Marco Schwarz weinte vor Glück

Keine Wengen-Kombi

„Ich bin wieder so Ski gefahren wie früher“, jubelte Schwarz und widmete den emotionalen Podestplatz („Irre Stimmung, ich hatte Gänsehaut!“) seinem Umfeld und dem gesamten Team: „Trainer, Physios, Athleten, die Familie und Freunde. Alle wollen wir dasselbe! Dass es jetzt ausgerechnet bei mir und auf diesem schwierigen Hang klappte, ist unbeschreiblich cool.“ Die Kombi am Freitag in Wengen, die er 2019 gewann, lässt er trotzdem aus. „Zu riskant, mir fehlt das Speed-Training.“ Dafür steht am Mittwoch ein Slalom-Training auf dem Kitzbüheler Ganslernhang an. Mit dabei auch unser Aufsteiger: Fabio Gstrein. „Ich bin ein Rennpferd, tu mir im Rennen leichter als im Training.“ Das hört sich für die weiteren Klassiker in Wengen, Kitz und Schladming vielversprechend an!