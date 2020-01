Endlich! Schwarz beendet Slalom-Krise, Yule siegt

Im Berner Oberland stand am Sonntag der fünfte Weltcup-Slalom an, die ÖSV-Herren kamen bis dahin über die Ränge sieben in Levi durch Christian Hirschbühl, fünf durch Michael Matt in Val d‘Isere, elf durch Marco Schwarz in Zagreb und zehn durch Johannes Strolz in Madonna als jeweils beste Platzierung nicht hinaus. Zur Erinnerung: Erst im vergangenen Februar feierte die Slalom-Truppe bei der WM in Aare mit Marcel Hirscher, Matt und Schwarz noch einen Dreifachsieg und brachte Manuel Feller als Sechsten sowie Hirschbühl als Elften ins Ziel. Nun scheint es mit unseren Slalom-Stars wieder bergauf zu gehen ...