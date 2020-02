Grünes Bananenmehl soll glücklich machen!

Bananenmehl enthält kein Gluten und ist daher ideal für Menschen mit Zöliakie geeignet. Wie auch Bananen selbst, ist Bananenmehl reich an Mineralstoffen wie Kalium, Magnesium und Vitamin C. Es unterstützt die Muskelfunktion und schützt das Immunsystem. Zudem ist Bananenmehl reich an komplexen Kohlenhydraten. Diese sorgen für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl und halten den Blutzuckerspiegel konstant. Aber: Im Gegensatz zu Mandelmehl gilt das Bananenmehl als „High-Carb“-Variante. Diejenigen, die sich also kohlenhydratarm ernähren wollen, greifen besser zu Leinsamen- oder Mandelmehl.