Paros: Irgendwann bleib i dann dort!

Paros liegt mitten drin in den Kykladen, der sagenumwobenen Inselgruppe in der Ägäis. Wenn am Abend die Sonne im weinfarbenen Meer untergeht und die benachbarten Inseln in ferne Silhouetten mit goldener Aura verwandelt, fragt sich wohl so mancher Urlauber: Warum kann ich nicht für immer bleiben? Jutta, die uns die Insel zeigt, ist wirklich geblieben. „Ich bin auf Paros angekommen, hab mir gedacht, ‘Ist das schön!‘, und das war es!“, erzählt sie. Angekommen ist die gebürtige Hamburgerin 1974. Seither lebt sie in einem alten Bauernhaus am Hang des 771 Meter hohen Profitis Ilias, ohne Strom und Wasserleitung, aber mit einem eigenen Wald voll Olivenbäumen und Zypressen.