19-Jähriger legte Brand in Gasthaus Gösserbräu

19-jähriger legte Brand in Spittal

Ob die Brandstifter - wie zuerst vermutet - Jugendliche waren, blieb vorerst unklar. Nun hat die Polizei aber Gewissheit: Nach intensiven Ermittlungen von Landeskriminalamt und den Polizeiinspektionen Spital an der Drau sowie Seeboden konnte ein 19-Jähriger als Brandstifter ausgeforscht werden. Der Mann gestand im Zuge der Einvernahme, in der Nacht auf Sonntag den Brand im ehemaligen Gasthof „Gösserbräu“ gelegt zu haben. Er entzündete den im Dachboden gelagerten Hausrat mit einem Feuerzeug.