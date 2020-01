Großbrand im Gösserbräu: Polizei jagt Feuerteufel

Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Sonntag in Kärnten abgespielt, als das leer stehende Gasthaus Gösserbräu binnen kürzester Zeit in Vollbrand stand. Rund 200 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen verhinderten. Mittlerweile steht fest, dass ein Feuerteufel den Brand in Spittal gelegt hat.