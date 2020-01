Schlierenzauer: DAS wünscht er sich zum 30er!

Einen dezidierten Wunsch hat Gregor Schlierenzauer zum 30. Geburtstag nicht - zum persönlichen Jubiläum am heutigen Dienstag verordnet sich der frühere Seriensieger aber selbst EINES: Geduld! „Ich muss einfach Geduld haben und in Ruhe weiterarbeiten“, sagte Schlierenzauer nach Rang 17 zum Tournee-Abschluss in Bischofshofen. „Ich hoffe, die Zuschauer haben auch diese Geduld mit mir.“