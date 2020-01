Großer Fan-Unmut über Schaub-Abgang in Köln

Eskalation in den Foren

Und das ist noch gelinde gesagt. Man spricht in den Köln-Foren gar von einer Eskalation in der „Causa Schaub“. Die meisten Köln- Fans (nach unserer Schnellstatistik acht von zehn) haben kein Verständnis für den Schritt der Kölner Geschäftsführung. Manche User zweifeln sogar ihre intellektuellen Fähigkeiten an, manche ihr Spielverständnis. Und wieder andere preisen Schaub, als „versiertesten Techniker“.