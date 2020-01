Osttiroler Feuerwehrauto dient jetzt in Kroatien

Vor Weihnachten besuchte eine Abordnung aus Kozice die Kameraden in Nußdorf-Debant. Die kleine 500-Einwohner-Gemeinde in Kroatien hat 70 aktive Feuerwehrleute. Für ihre Einsätze stehen den kroatischen Florianijüngern nur zwei Abwasserpumpen, an die zehn Schutzanzüge und ein Jauchenfass zur Verfügung.