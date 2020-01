Geniale Vlhova versaut Shiffrin das Zagreb-Triple!

Das Ergebnis:

1. Petra Vlhova (SVK) 1.57,98 Minuten

2. Mikaela Shiffrin (USA) +1,31 Sekunden

3. Katharina Liensberger (AUT) +3,49

4. Wendy Holdener (SUI) +3,60

5. Anna Swenn-Larsson (SWE) +3,62

6. Nina Haver-Löseth (NOR) +3,79

7. Katharina Truppe (AUT) +4,42

8. Aline Danioth (SUI) +4,54

9. Kristin Lysdahl (NOR) +4,70

10. Emelie Wikström (SWE) +4,89

11. Laurence St-Germain (CAN) +5,36

12. Michelle Gisin (SUI) +5,44

13. Irene Curtoni (ITA) +5,51

14. Martina Peterlini (ITA) +5,60

15. Chiara Mair (AUT)+5,65

16. Magdalena Fjällström (SWE) +5,94

17. Amelia Smart (CAN) +5,95

18. Elena Stoffel (SUI) +5,97

19. Christina Ackermann (GER) +5,98

20. Franziska Gritsch (AUT) +6,12

21. Mina Fürst Holtmann (NOR) +6,46

22. Jessica Hilzinger (GER) +6,47

23. Sara Hector (SWE) +6,48

24. Lara Della Mea (ITA) +6,50

25. Lena Dürr (GER) +6,56

26. Michaela Dygruber (AUT) +6,59

27. Ylva Staalnacke (SWE) +6,75

28. Meta Hrovat (SLO) +6,85

29. Kaja Norbye (NOR) +7,38

30. Jekaterina Tkatschenko (RUS) +8,03



Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Katharina Huber (AUT), Marlene Schmotz (GER)

Disqualifiziert im 1. Durchgang: Estelle Alphand (SWE)