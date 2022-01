Unglaublich! Wright knackt eigenen 180er-Rekord

„Ich bin glücklich über den Sieg, aber ich habe mich über mich selbst geärgert, weil ich das ganze Spiel über entscheidende Doppel nicht getroffen habe, was Callan zurück ins Spiel gebracht hat“, sagte Wright: „Deshalb habe ich nach dem Sieg so emotional reagiert, wie ich es am Ende getan habe, es war eine Enttäuschung darüber, dass ich das Spiel nicht früher gewonnen habe. Es war ein großartiges Spiel, nicht viele Leute hätten Callan so schlagen können, wie er heute Abend gespielt hat. Ich denke, meine Erfahrung hat mir am Ende geholfen.“