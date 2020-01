Huber rettet ÖSV-Ehre in Garmisch ++ Lindvik siegt

Der Zwischenstand in der Vierschanzentournee:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 587,2 Punkte

2. Karl Geiger (GER) 580,9

3. Dawid Kubacki (POL) 578,7

4. Marius Lindvik (NOR) 568,3

5. Stefan Kraft (AUT) 553,6

6. Markus Eisenbichler (GER) 543,9

7. Piotr Zyla (POL) 543,7

8. Robert Johansson (NOR) 542,1

9. Domen Prevc (SLO) 540,8

10. Daiki Ito (JPN) 540,7

11. Johann Andre Forfang (NOR) 538,8

12. Stephan Leyhe (GER) 538,2

13. Constantin Schmid (GER) 537,7

14. Pius Paschke (GER) 533,7

15. Philipp Aschenwald (AUT) 530,3

Weiters:

22. Michael Hayböck (AUT) 519,4

25. Jan Hörl (AUT) 494,8

33. Daniel Huber (AUT) 272,1



Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 590 Punkte

2. Karl Geiger (GER) 507

3. Stefan Kraft (AUT) 439

4. Philipp Aschenwald (AUT) 318

5. Marius Lindvik (NOR) 309

6. Kamil Stoch (POL) 299

7. Daniel-Andre Tande (NOR) 274

8. Dawid Kubacki (POL) 264

9. Peter Prevc (SLO) 249

10. Anze Lanisek (SLO) 230

11. Yukiya Sato (JPN )218

12. Daniel Huber (AUT) 202

13. Johann Andre Forfang (NOR) 196

14. Robert Johansson (NOR) 194

15. Killian Peier (SUI) 177

Weiters:

16. Jan Hörl (AUT) 170

24. Gregor Schlierenzauer (AUT) 107

28. Michael Hayböck (AUT )64

60. Clemens Aigner (AUT) 0



Der Stand im Nationencup:

1. Österreich 2050 Punkte

2. Norwegen 1714

3. Japan 1529

4. Polen 1499

5. Deutschland 1386

6. Slowenien 1183

7. Schweiz 465

8. Russland 91

9. Finnland 68

10. Tschechien 46

11. Kanada 14

12. USA 14

13. Kasachstan 7

14. Bulgarien 5