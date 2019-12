Mane schießt Liverpool zu 18. Sieg im 19. Spiel

Der FC Liverpool hat den nächsten Schritt zum ersten englischen Meistertitel seit 1990 gemacht. Zum Jahresabschluss in der Premier League gewannen die Reds am Sonntag gegen die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 (1:0). Sadio Mane erzielte in der 42. Minute den einzigen Treffer für das Team von Jürgen Klopp.