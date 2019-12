„Blech“ für Stefan Kraft, Kobayashi souverän

Für Gregor Schlierenzauer endete der Arbeitstag auf der Schattenbergschanze nach einem Durchgang (121,5 m). Er war im Duell-Modus der Tournee an Kraft klar gescheitert. In der Wertung der fünf besten Verlierer fehlten dem Tiroler 0,5 Punkte. Michael Hayböck (14.) deutete eine zarte Renaissance an, Jan Hörl holte als 25. ebenfalls Weltcuppunkte. Daniel Huber hatte tags zuvor die Qualifikation verpasst.