Reichelt-Sturz: Heimflug wurde zu Skandal-Odyssee!

Saison zu Ende

Am Sonntagvormittag wurde die Diagnose bekannt: Der Speed-Spezialist zog sich bei diesem Sturz einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen knöchernen Ausriss des äußeren Kapselbandkomplexes am rechten Knie zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Samstagabend. Damit ist die Saison für Reichelt vorzeitig vorbei. Nun geht die Angst um, dass das 292. Rennen seinletztes war. „Das relativiert wieder einmal alles“, presste Kriechmayr entsetzt heraus.