Ronaldo hebt ab! Wahnsinnstor hier im Video

Alex Sandro flankte - und dann kam Ronaldos Kunststück. Wie man das auch in der Wiederholung gut sieht, geht Ronaldo beim Kopfball so hoch, dass er auch die Köpfe der Verteidiger fast überspringt. Laut italienischen Quellen war sein Kopf in einer Höhe von 2,56 Metern. Außerirdisch.