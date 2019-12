Mithäftling brachte Polizei auf Dschihadisten-Spur

Mitleid mit Frau von Sergo P.

Der bereits zwei Mal wegen terroristischer Vereinigung verurteilte Dschihadist soll in Hirtenberg offen seine Sympathie für die radikalislamistische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zur Schau gestellt und sich zum IS bekannt haben. Ein Mithäftling wandte sich eines Tages an die Behörden und berichtete, der 24-Jährige plane seinen Ausbruch aus dem Gefängnis, um nach Syrien zu ziehen und sich dort dem IS anzuschließen.