Lkw in Schieflage: Kran kippt auf Fahrzeuge

Zwei Kränen für Abschleppung notwendig

Die Berufsfeuerwehr Wien wurde sofort alarmiert und rückte zu einem besonders aufwendigen Einsatz aus. Die Einsatzkräfte sicherten den Lkw mit Pölzrohren, Radkeilen, Kanthölzern und einer Seilwinde, um ein weiteres Umkippen zu verhindern. Anschließend hoben sie den Ausleger so weit an, dass der Anhänger darunter entfernt werden konnte.