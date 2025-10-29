Lkw in Schieflage: Kran kippt auf Fahrzeuge

Bei Arbeiten mit einem Ladekran geriet ein Lkw beim Ausfahren des Arms sprichwörtlich in Schieflage und stürzte um. Er fiel auf einen geparkten Lieferwagen sowie einen Anhänger. Die Berufsfeuerwehr Wien rückte zu einem besonders aufwendigen Einsatz aus.
Rund 30 Meter war der Ladekran ausgefahren, als er plötzlich in Schieflage geriet und umstürzte. Der Kranausleger landete auf einem geparkten, unbesetzten Lieferwagen samt Anhänger, sodass der Lkw schräg auf der rechten Seite zum Liegen kam.
Zwei Kränen für Abschleppung notwendig
Die Berufsfeuerwehr Wien wurde sofort alarmiert und rückte zu einem besonders aufwendigen Einsatz aus. Die Einsatzkräfte sicherten den Lkw mit Pölzrohren, Radkeilen, Kanthölzern und einer Seilwinde, um ein weiteres Umkippen zu verhindern. Anschließend hoben sie den Ausleger so weit an, dass der Anhänger darunter entfernt werden konnte.
Mit den Kränen zweier Lkw-Abschleppfahrzeuge wurde der Kranausleger weiter angehoben, um ihn einzufahren, und anschließend konnte der Lkw mithilfe der Kräne wieder aufgestellt werden.
Unfallursache unklar
Bei dem Unfall riss der Ausleger eine Leitung der öffentlichen Beleuchtung ab, die von der zuständigen Fachabteilung repariert wurde. Während des Einsatzes war der Unfallbereich für den Verkehr gesperrt. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen.
