Erster Stockerlplatz! Gritsch krönt Top-Leistung

Die Parallel-Events im alpinen Ski-Weltcup sind heiß diskutiert und haben wenig bekennende Fans. Für Franziska Gritsch hat sich der Parallelslalom in St. Moritz aber ausgezahlt, sie holte am Samstag in der Schweiz als Dritte ihren ersten Podestplatz. „Ich glaube, ich bin ein bisschen überrumpelt“, sagte die 22-Jährige. Der Sieg ging in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin an die Slowakin Petra Vlhova.