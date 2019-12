Erneut kleiner Hund vor Wiener Supermarkt entführt

„Maggie“ lief bis nach Hause

Der Täter wird im Bettlermilieu vermutet. So zeigten Bilder einer Überwachungskamera einen vermutlich Obdachlosen, der den Hund einfach mitgenommen hatte. Die Geschichte von „Maggie“ verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Medien. Nur einen Tag später dann das Happy End: Die Hündin tauchte plötzlich wieder ganz in der Nähe ihres Zuhauses auf, konnte eingefangen und von ihrer Familie wieder in die Arme geschlossen werden.