Hündin „Maggie“ vor Supermarkt in Wien entführt

Bilder einer Überwachungskamera, die bei der benachbarten Trafik angebracht ist, zeigen, was in der Zwischenzeit passiert war: Ein Mann ging kurz nach 8.30 Uhr am Supermarkt vorbei, dabei dürfte ihm „Maggie“ aufgefallen sein. Wenige Sekunden später kam er zurück und nahm „Maggie“ mit. Die Bilder, die derzeit noch nicht veröffentlicht werden dürfen, zeigen einen Mann mit dunkler Haube und blauer Jacke.