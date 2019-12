Alaba: Heißer Vertragspoker mit dem FC Bayern

Schlager gegen Tottenham

Am Mittwoch (21 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) geht es im Champions-League-Schlager für Alaba und Co. gegen Tottenham Hotspur nur noch ums Prestige. Der noch makellose deutsche Meister, der das „Hinspiel“ in London 7:2 gewann, ist fix Gruppe-B-Erster, der Champions-League-Finalist von 2019 ist fünf Zähler dahinter abgesicherter Zweiter. Die Bayern wollen nach zwei 1:2-Liganiederlagen in Folge auf europäischer Ebene zurück in die Spur finden.