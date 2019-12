Advent in Gmünd: Christkindlmarkt in Künstlerstadt

Funkelnde Lichterketten, dekorierte Schaufenster, und der Duft von frischgebackenen Weihnachtskeksen entführen in der heurigen Vorweihnachtszeit in die Künstlerstadt. Schon am Hauptplatz erleben Besucher ein wahres Weihnachtswunderland: Landwirte und Künstler bieten ihr Handwerk und bäuerliche Schmankerln an. Offene Feuerstellen sorgen für eine wohlig warme Stimmung beim Punschtrinken.