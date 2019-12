„War er Konkurrent?“ Stars sticheln gegen Ronaldo

Zum sechsten Mal heimste Lionel Messi am Montagabend den Ballon d‘Or ein und hat damit Cristiano Ronaldo (5) überholt. Wenig überraschend verzichtete der Portugiese auf den Trip nach Paris, um die Pokalübergabe an den Superstar vom FC Barcelona mitanzusehen. Viel lieber nahm er zur selben Zeit an einer Serie-A-Gala in Italien teil. Von seinen Profikollegen musste Ronaldo jedoch Spott und versteckte Kritik für das Nichterscheinen in Paris einstecken.