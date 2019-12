Kühbauer nach Tor-Show: „Ein unglaublicher Sieg“

Die 16. Runde der Bundesliga ist eine für die Verfolger des Spitzen-Trios gewesen. Rapid fügte dem LASK am Sonntagabend mit einem 4:0-Sieg in Pasching die erste Niederlage nach sieben Erfolgen en suite zu und verhinderte damit den Sprung der Linzer an die Tabellenspitze. Damit kassierte der Tabellenzweite in diesem einen Match sogar halb so viele Tore wie in den 15 Runden davor zusammen. Für die Grün-Weißen war es also eine mehr als gelungene Generalprobe für das Derby gegen Erzrivalen Austria in einer Woche. Hier die Stimmen zum Spiel: