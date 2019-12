Video: Hier kassiert Napoli nächsten Tiefschlag

Die AS Roma als abschließender Europa-League-Gegner des WAC hat am Sonntagabend in der italienischen Fußball-Meisterschaft einen 3:1-Auswärtssieg gegen Hellas Verona gefeiert. Für die Römer trafen Justin Kluivert (17. Minute), Diego Perotti aus einen Foul-Elfer (45.) und Henrich Mchitarjan (92.). Roma liegt in der Tabelle nach 14. Spieltagen auf Rang vier, neun Punkte hinter Leader Inter Mailand.