Inter Mailand mit Lazaro neuer Tabellenführer

ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro und Inter Mailand werfen einen ungewohnten Blick von der Tabellenspitze in der italienischen Fußball-Meisterschaft. Die Mailänder zogen am Sonntag mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Vorletzten SPAL Ferrara an Juventus Turin vorbei. Der Serienmeister liegt nach einem überraschenden Heim-2:2 gegen Sassuolo Calcio einen Punkt zurück.