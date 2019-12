Ex-Kapitän Fuchs: „Chance auf den Aufstieg ist da“

Wenn ich mir so manch andere Gruppe bei der EURO 2020 anschaue, so denke ich: Es hätte uns schlimmer treffen können! Die Niederlande sind natürlich, nicht zuletzt mit dem Heimvorteil im Rücken, Favorit in der Gruppe. Sie haben viele Jungstars im Team, sind bekannt für ihren technisch starken Fußball und ein ganz, ganz schwieriger Gegner.In dieser Partie sollten wir aber den wenigsten Druck verspüren, zumal wir da von Haus aus klarer Außenseiter sein werden.